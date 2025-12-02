Milano Cortina, il Tas annulla il bando agli sciatori Russi
Strada aperta alla presenza di atleti sotto bandiera neutra
A cura di Redazione
02 dicembre 2025 15:29
Il Tribunale arbitrale dello sport ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro partecipazione sotto bandiera neutra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio.
Se «soddisfano i criteri» stabiliti dal Comitato Olimpico Internazionale per ottenere lo status neutrale, gli atleti di entrambi i Paesi «dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli eventi di qualificazione» della Federazione Internazionale di Sci per i prossimi Giochi invernali, spiega il TAS in un comunicato.