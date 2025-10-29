Milano-Cortina, Sala: “Mancano 100 giorni, siamo in tempo”

Il sindaco rassicura sui lavori e gestisce gli extra costi: “Dopo Expo sono tranquillo”

A cento giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il sindaco di Milano Giuseppe Sala assicura che i lavori procedono nei tempi previsti. “Abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere, ma di affidarle ai privati, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi”, ha dichiarato a Rtl 102.5.

Sala ha ammesso difficoltà nella gestione degli extra costi, ma si è detto fiducioso: “Dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo, alla fine tutto si allinea”.

La cerimonia d’apertura dei Giochi si terrà il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, destinato alla demolizione per far posto al nuovo impianto di Inter e Milan. “Fino al 2031 resterà lo stadio di Milano. Le Olimpiadi, per la prima volta in città e la quarta in Italia, saranno un bel passaggio per San Siro”, ha aggiunto il sindaco.

L’evento inaugurale sarà curato da Marco Balich, “una garanzia di spettacolo e qualità”, ha concluso Sala.