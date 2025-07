Milano, crolla parte di insegna sulla torre di CityLife: Procura apre inchiesta

Ipotesi di reato è il crollo colposo

La Procura di Milano ha annunciato l’apertura di un fascicolo per crollo colposo in merito al cedimento strutturale dell’insegna “Generali” collocata in cima al grattacielo di CityLife, una delle torri simbolo dello skyline milanese. Il crollo parziale si è verificato nella notte, e da questa mattina (lunedì 30 giugno) i magistrati sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Il Sostituto Procuratore Francesca Celle ha effettuato un primo sopralluogo accompagnata da ingegneri specializzati dei Vigili del Fuoco, per verificare l’attuale stabilità della struttura e il livello di pericolo residuo.

Generali ha annunciato l'intera messa in sicurezza dell'area di City Life a Milano dopo il cedimento dell'insegna. "L'episodio - si legge in una nota - è stato prontamente gestito con l'immediata messa in sicurezza dell'insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti".

Non si esclude che il cedimento sia stato causato dalle alte temperature di questi giorni.