Milano, donna accoltellata dall’ex marito: è in pericolo di vita

L’uomo è poi fuggito a bordo di uno scooter.

Una donna di 55 anni, L.R., è stata accoltellata in strada dall’ex marito di 64 anni in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano a Milano, mercoledì mattina. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 10. L’uomo è poi fuggito a bordo di uno scooter.

La vittima, colpita al volto, alle gambe e alle braccia, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all’ospedale Niguarda: è in condizioni gravissime.

Secondo una vicina, i due si erano separati da alcuni anni. L’ex marito, descritto come geloso, da tempo si aggirava nei pressi dell’abitazione della donna. “Ho sentito le urla – ha raccontato – e l’ho visto picchiarla prima di scappare”.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, carabinieri e soccorritori dell’Areu. Le indagini sono in corso per rintracciare l’aggressore.