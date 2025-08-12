Milano, donna travolta e uccisa: fermati quattro bambini sotto i 14 anni, non imputabili

I minori erano su un’auto rubata: individuati in un campo nomadi grazie alle telecamere. Crescono le polemiche politiche

Sono stati rintracciati e fermati dalla polizia locale quattro bambini, tutti con meno di 14 anni, che si trovavano a bordo dell’auto rubata che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro. I minori, non imputabili per legge, erano fuggiti dopo l’incidente. Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificarli: tre di loro indossavano una maglietta identica acquistata poco prima del fatto.

I quattro sono stati trovati in un campo nomadi alla periferia di Milano. L’episodio ha innescato dure polemiche politiche. Il centrodestra ha chiesto lo sgombero dei campi rom, mentre il ministro Matteo Salvini ha affermato di volerli “radere al suolo”.

Non sono mancate critiche al sindaco Giuseppe Sala, che ha replicato con fermezza: «Trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Non c’è dubbio che le famiglie dei bambini debbano rendere conto di quanto è successo».