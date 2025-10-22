Milano, il dolore della madre di Pamela: “Non sapevamo nulla delle violenze”

Intanto proseguono le indagini: si ricostruisce il viaggio di Soncin da Cervia a Milano

“Per noi era una relazione normale, non ci aveva mai detto nulla”. Così Una Smirnova, madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre a Milano con oltre trenta coltellate dal compagno Gianluca Soncin, ha raccontato oggi in procura l’ignoranza totale della famiglia sulle violenze subite dalla figlia.

Anche il fratello Nicola ha confermato di non sapere nulla degli abusi che andavano avanti da circa un anno e mezzo. La donna ha ricordato come nemmeno l’episodio di Cervia, nel 2023, l’avesse fatta sospettare: Pamela tornò a casa con un dito rotto, ma non rivelò che era stato lui a ferirla.

La madre ha anche chiesto la restituzione della cagnolina Bianca, molto amata dalla figlia e ora affidata a un amico.

Intanto proseguono le indagini coordinate dalla pm Alessia Menegazzo: si ricostruisce il viaggio di Soncin da Cervia a Milano e l’ingresso nell’appartamento di via Iglesias con una copia delle chiavi, prova della premeditazione. L’uomo resta in carcere e continua a non parlare.