Milano, inchiesta sull’urbanistica: indagata l’ex vice sindaca Ada Lucia De Cesaris

L’avvocata ed ex assessora all’Urbanistica è accusata di tentata concussione. Perquisita nel 2024 come consulente di Banca Illimity

C'è anche il nome di Ada Lucia De Cesaris tra le 74 persone indagate dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica che coinvolge amministratori, professionisti e imprenditori. De Cesaris, avvocata ed ex vice sindaca del capoluogo lombardo con delega all’Urbanistica nella giunta Pisapia (2011-2015), è accusata di tentata concussione.

Lo riporta la Repubblica, precisando che De Cesaris era già finita nel mirino degli inquirenti nel 2024, quando fu perquisita in qualità di consulente per Banca Illimity. All’epoca, però, non risultava tra gli indagati.

Le indagini riguardano presunti abusi edilizi e irregolarità nei procedimenti autorizzativi legati a un importante progetto urbanistico, per il quale la procura ipotizza pressioni indebite su funzionari e tecnici comunali.

L’inchiesta, ancora in fase preliminare, getta nuova luce sulle dinamiche urbanistiche milanesi e coinvolge figure di primo piano del panorama politico e imprenditoriale cittadino.