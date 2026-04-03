Milano Marittima, boom di prenotazioni: Pasqua Diffusa verso il sold out

Domenica 5 aprile dalle 15 torna la Pasqua Diffusa: eventi in 4 aree per tutti, tra divertimento, musica e spettacoli per ogni età

Milano Marittima, la macchina dell’accoglienza è già a pieno regime e i segnali non lasciano spazio a dubbi: Milano Marittima si appresta a vivere una Pasqua da tutto esaurito. Tra il tam-tam incessante sui social media, una capillare promozione radiofonica e le previsioni entusiastiche dell’Associazione Albergatori, la località regina del litorale romagnolo è pronta a inaugurare la stagione con numeri da record. L’appuntamento è fissato per domenica 5 aprile, a partire dalle ore 15:00, con il format della “Pasqua Diffusa”: un’esplosione di eventi articolata su quattro aree spettacolo, progettata per intercettare ogni target, dalle famiglie in cerca di divertimento ai giovani a caccia di musica e nuove tendenze.

Il programma: Dalle uova gratis ai Big di San Remo

La partenza dell’evento sarà affidata al palco di #ROMAGNAWOW, dove la festa inizierà all'insegna della dolcezza. Dalle ore 15:00, insieme alla star di TikTok Lorenz Simonetti, verranno distribuite gratuitamente uova di cioccolato a tutti i bambini presenti. Dalle ore 16:30 spazio al Palco POP, con un cast di alto livello per un concerto ad alto tasso di energia. Sul palco si alterneranno:

Matilde Montanari, fresca finalista di The Voice Generation

Welo, autore del tormentone virale “È Sanremo, è Sanremo”

Eddie Brock, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e reduce da importanti sold-out

Mate, in corsa per l’Eurovision Song Contest dopo la partecipazione a “Una voce per San Marino”

Il salotto diventa discoteca: Gli anni 90 e il dj set

Con il passare delle ore, l’atmosfera si scalda ulteriormente.

Alle 17:00, sul Palco ELECTRO CHIC, prenderà il via il dj set di Mattia Pizzy, pensato per chi cerca sonorità contemporanee e ricercate. Alle 17:30, invece, il Palco DANCE trasformerà il salotto di Milano Marittima in una gigantesca discoteca a cielo aperto con “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”, il format dance numero uno in Italia, pronto a far ballare generazioni diverse sulle hit che hanno segnato un’epoca.

Naturalmente Ironica: Il debutto di un nuovo corso

La “Pasqua Diffusa” non rappresenta soltanto un grande evento inaugurale, ma anche il prestigioso biglietto da visita di “Milano Marittima – Naturalmente Iconica”, la nuova rassegna che accompagnerà l’intera estate 2026. Un brand pensato per rafforzare l’identità della località: glamour, immersa nel verde, accogliente e sempre all’avanguardia nell’intrattenimento. Tutti gli appuntamenti della Pasqua Diffusa saranno a ingresso gratuito, confermando la volontà della città di aprirsi al grande pubblico con un’offerta artistica di qualità. “La stagione turistica parte ufficialmente anche quest'anno con il periodo pasquale e gli hotel stanno ultimando i preparativi. Si registra una forte richiesta e molte strutture registrano un'elevata occupazione o già il pieno. Gli eventi rimangono sempre un fattore trainante da aggiungere all'offerta turistica per venire a visitare la località di Milano Marittima anche nel periodo primaverile”, ha dichiarato Giorgia Anastasi, Presidente Assohotel. Milano Marittima, dunque, è pronta a dare il via alla stagione 2026 con un messaggio chiaro: la festa è appena cominciata. Per info: www.turismo.comunecervia.it