Milano resta la città più cara d’Italia nel 2025

Per un panino al bar 2,7 euro ad Ancora, a Milano si arriva quasi a 6

Uno studio del Codacons conferma Milano al primo posto per costo della vita, con quasi 600 euro per un paniere di prodotti e servizi, il 62% in più rispetto a Napoli. Per la sola spesa alimentare, Catanzaro è la più conveniente (165 euro), mentre Bolzano è la più cara (220 euro). Prezzi variabili anche per bar, cinema, parrucchieri e servizi per animali, evidenziando differenze significative tra le principali città italiane.