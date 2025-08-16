Milano, soffoca con un cuscino il compagno malato dopo averlo accoltellato

Arrestata una donna di 72 anni: viveva con la vittima da oltre 40 anni. Alla base del gesto le gravi condizioni di salute dell’uomo

Tragedia in zona Corvetto, a Milano. Una donna di 72 anni ha ucciso il compagno di 73 anni, malato da tempo a seguito di un ictus. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe prima colpito l’uomo con un coltello e, successivamente, lo avrebbe soffocato con un cuscino.

Dopo il delitto, la settantaduenne è scesa in strada e ha contattato la polizia, confessando quanto accaduto. Gli agenti l’hanno arrestata con l’accusa di omicidio.

La coppia viveva insieme da oltre quarant’anni. Stando alle prime ipotesi investigative, il gesto potrebbe essere stato motivato dalle difficili condizioni fisiche della vittima, che da tempo soffriva delle conseguenze di un grave ictus.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.