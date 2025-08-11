Milano, tragedia a Gratosoglio: donna di 71 anni muore investita

L’auto, con targa francese e risultata rubata, è stata abbandonata. L’autista è fuggito ed è ora ricercato dalla polizia

Dramma nel quartiere Gratosoglio, alla periferia sud di Milano. Una donna di 71 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nella serata di ieri.

Secondo quanto ricostruito, il conducente non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito a piedi, abbandonando il veicolo poco distante dal luogo dell’incidente. L’auto, con targa francese, è risultata rubata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia locale e la squadra mobile hanno avviato le indagini, visionando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per rintracciare il responsabile.

Gli investigatori non escludono che l’autista possa aver agito sotto l’effetto di sostanze o che fosse coinvolto in altre attività illecite. Il quartiere, già scosso da episodi di criminalità, si stringe attorno alla famiglia della vittima, chiedendo giustizia e più sicurezza sulle strade.