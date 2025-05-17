Militare della Marina accusato di stalking: arrestato a Rimini mentre cerca di entrare in casa della ex

Un militare italiano di 21 anni è stato arrestato per stalking nei confronti dell'ex fidanzata dopo tentativi di forzare la sua porta

Un Militare della Marina Italiana, in servizio sull’Amerigo Vespucci, 21 anni, originario del ravennate, è stato arrestato in flagrante dalla polizia a Rimini, su delega del Sostituto Procuratore Davide Ercolani. Ora è ai domiciliari. L’ipotesi di reato sono gli atti persecutori. Vittima di stalking, secondo quanto ricostruito nelle indagini, è l’ex fidanzata, una 21enne Militare in servizio in Capitaneria. I due ragazzi si erano lasciati un mese fa dopo una relazione cominciata nel marzo 2024.

L’arresto, riferisce l’Ansa, è avvenuto ieri sera (venerdì 16 maggio), intorno alle 22, quando il giovane ha tentato di scassinare la porta di casa dell’ex che gli aveva detto chiaramente di non volerlo più vedere. Era arrivato a Rimini in mattinata, a casa della giovane, con la scusa di prendere degli effetti personali dopo la fine della relazione. La 21enne si trovava in compagnia della madre e di un’amica di quest’ultima: le tre donne avevano fatto entrare il Militare nella speranza di chiudere in maniera tranquilla e bonaria la faccenda.

Secondo quanto ricostruito, la ex fidanzata con la mamma e l’amica a quel punto avevano fatto di tutto per farlo uscire di casa. Erano andate a fare una passeggiata e per tutto il tempo e lui le aveva seguite. Lo avevano seminato e sono rientrare a casa, ma intorno alle 22, lui è tornato e ha tentato di aprire la porta di casa. Temendo che la situazione degenerasse, la madre della ragazza a quel punto ha chiamato la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il giovane che ancora armeggiava per aprire la porta dell’appartamento. Dopo aver raccolto la testimonianza delle tre donne, gli agenti hanno quindi rintracciato il militare che si era allontano nascondendosi nella soffitta del condominio, dietro ad una pila di vecchi mobili.