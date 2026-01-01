Milleproroghe, saltano i bonus per giovani e donne
Stop anche al rinnovo degli incentivi Zes e all’autoimpiego nei settori strategici
Il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non contiene alcune delle misure più attese in materia di lavoro e occupazione. Tra queste, salta la proroga di un anno del bonus giovani under 35 e del bonus donne, strumenti pensati per favorire l’inserimento lavorativo delle fasce più penalizzate del mercato del lavoro.
Le due agevolazioni, inizialmente previste in una bozza del provvedimento, non sono state confermate nel testo definitivo. Di conseguenza, le imprese non potranno beneficiare degli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni di giovani e donne in condizioni di svantaggio, venendo meno uno degli incentivi considerati più efficaci per sostenere l’occupazione.
Oltre a questi interventi, il decreto non proroga nemmeno il bonus per lo sviluppo occupazionale nelle Zone economiche speciali (Zes) del Mezzogiorno. Salta anche il rinnovo degli incentivi destinati all’autoimpiego nei settori strategici, in particolare quelli legati alle nuove tecnologie e alla transizione digitale ed ecologica.
L’assenza di queste misure nel Milleproroghe apre ora un dibattito sulle politiche attive del lavoro e sulle strategie di sostegno alla crescita occupazionale, soprattutto nelle aree più fragili del Paese. Restano possibili futuri interventi correttivi, ma al momento imprese e lavoratori devono fare i conti con un quadro di agevolazioni ridotto rispetto alle aspettative iniziali.