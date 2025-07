Mimì Caruso a Aquafan: da XFactor alla scuola, tra musica e nuovi progetti

Domani, giovedì 24 luglio, torna una nuova giornata no stop con parco e scivoli aperti dalle 10 alle 23:30

“Dopo la vincita di XFactor 2024 la mia routine è cambiata ma sto lavorando tantissimo per crescere. Sono anche tornata tra i banchi di scuola. L’avventura del talent è stato un bello schiaffo, in positivo. Ora mi impegno giorno per giorno per creare e fare ciò di cui ho veramente voglia”. Mimì Caruso è stata ospite di Aquafan a Riccione ieri, 22 Luglio. Classe 2007, Mimì è una ragazza da un talento unico. Originaria del Mali ma cresciuta ascoltando soul e jazz a Usmate Velate, in Brianza, ha presentato al grande pubblico in Piscina Onde brani editi e suoi singoli, come il più recente e super estivo ‘Chakra’.

“Finito XFactor sono subito tornata a scuola _ racconta _ Il primo giorno di rientro è stato molto divertente perché mi hanno fatto una grande festa, sia prof che compagni di classe. Non me l’aspettavo”.

Mimì ha coinvolto tutto il pubblico in Piscina Onde e suonato anche la campana, come da tradizione del parco, per far partire la maxi onda. “Aquafan è un parco gigante e molto bello – conclude la cantante _ Sono contentissima di essere qui ma già si riparte e non posso nemmeno farmi un bagno. La mia estate sarà piena di date live in giro per l’Italia. Sto facendo una grande palestra e verso settembre partiremo con un progetto discografico. Posso descriverlo con quattro parole: alla ricerca di suoni”.

Settimana di super eventi all’Aquafan. Domani, Giovedì 24 Luglio, torna una nuova giornata no stop ‘The Long Sunset’ con parco e scivoli aperti dalle 10 alle 23:30. In scena, dalle 18:00, Aquadancers e dj set in Piscina Onde con il Doccia Party più grande del mondo e poi dalle 19:00, Walky Fan in Walky Cup per generazioni Alpha e Zeta. Qui Alessia Pecchia, Arienne Makeup e Jacopo Sol incontreranno i giovanissimi fan per selfie ricordo e si esibiranno, tra musica e sorprese.

La festa prosegue alle 20:30 con la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta e Pioneer Dj, che mira a valorizzare i giovani dj delle scuole per djing Nam Milano, Rimini Deejay Academy e Mec Academy Napoli. Gli allievi si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili e splendidi giochi di luce. Ogni scivolo diventa una pista da ballo con effetti speciali.