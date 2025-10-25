Minacce e cento chiamate al giorno: figlia stalker condannata a 4 anni

La 40enne riminese perseguitava la madre per ottenere denaro. Oltre alla reclusione, dovrà pagare una multa e 12mila euro di risarcimento

Una 40enne di Rimini è stata condannata a 4 anni di reclusione e a 1.500 euro di multa per stalking, molestie, ingiurie e lesioni ai danni della madre 70enne. Dovrà inoltre versarle 12.000 euro di risarcimento.

Tra il 2023 e fine 2024 la donna, sommersa dai debiti e dipendente da sostanze, ha minacciato e aggredito ripetutamente la madre, arrivando a chiamarla anche cento volte al giorno per ottenere denaro. Ha danneggiato la casa dell’anziana, l’ha insultata, strattonata e persino colpita, oltre a sputarle addosso e minacciarla di morte. Arrestata dai carabinieri a Riccione dopo l’ennesimo episodio violento, le era stato imposto il divieto di avvicinamento in attesa del processo, conclusosi con la condanna.