Minaccia di uccidere il padre, medico in pensione: 43enne arrestato

Secondo le indagini, l'uomo da anni chiedeva soldi al genitore per debiti legati all’uso di cocaina e per il pagamento di hotel in cui viveva

Minacce di morte, richieste continue di denaro e una lunga escalation di violenza in ambito familiare. Un riminese di 43 anni è stato arrestato e portato in carcere per aver perseguitato il padre, un medico in pensione, arrivando a promettere di ucciderlo.

Per l’uomo il gip del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, ha disposto la custodia cautelare in carcere su richiesta del pm Davide Ercolani.

Secondo le indagini, il 43enne da anni chiedeva soldi al genitore per debiti legati all’uso di cocaina e per il pagamento di hotel in cui viveva. Le minacce, anche tramite terzi, si sono intensificate negli ultimi mesi con telefonate, messaggi violenti e appostamenti sotto casa.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato e inefficaci misure meno afflittive. Le accuse potrebbero aggravarsi da atti persecutori a maltrattamenti in famiglia.