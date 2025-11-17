Mind Marea, debutto da oltre mille presenze: Rimini scopre il suo nuovo festival culturale

Tra talk, performance e mostre diffuse, la prima edizione si chiude con grande partecipazione e inaugura sulla duna la mostra “Confine Marea”, che resterà visitabile fino al 31 gennaio

La prima edizione di Mind Marea – Flussi culturali contemporanei, il nuovo festival promosso dal Comune di Rimini, ha registrato oltre un migliaio di partecipanti tra il 15 e il 16 novembre. Due giorni di incontri, concerti e performance hanno animato teatri, luoghi storici e la spiaggia cittadina, guidati dal tema della “marea” come metafora dei movimenti culturali contemporanei.

L’assessore alla Cultura Michele Lari ha sottolineato come l’ampia affluenza, soprattutto giovanile, confermi il desiderio di nuovi linguaggi e spazi di confronto. Tra gli appuntamenti più seguiti: i talk dedicati al Mediterraneo e al giornalismo di oggi, le performance musicali e sonore, e l’azione partecipata dell’artista Gola Hundun.

Il festival ha inoltre inaugurato la mostra collettiva Confine Marea, un percorso di 3 km sulla duna della Spiaggia libera del Porto con le opere di 28 artisti, che resterà visitabile fino al 31 gennaio 2026 e segna l’avvio della stagione “Un Mare d’Inverno”.

Mostra collettiva Confine Marea

Mind Marea dà infine appuntamento alla prossima edizione, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra cultura, comunità e territorio.