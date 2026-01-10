Minneapolis, terzo giorno di proteste. La Casa Bianca diffonde il video dell'agente Ross

Il video shock: Renee uccisa mentre cercava il dialogo con l’agente

Terzo giorno consecutivo di proteste a Minneapolis, dopo l'uccisione della 37enne Renee Good da parte di un agente dell'Ice. La manifestazione, nel luogo in cui la donna è stata colpita nella sua auto, è pacifica. La Casa Bianca ha pubblicato il video della bodycam dell'agente che ha sparato, Jonathan Ross. Nel video si sente la donna dire: "I'm not mad at you", "Non sono arrabbiata con te". Queste le sue ultime parole prima di essere raggiunta da tre colpi al volto. Per l'amministrazione il filmato di 30 secondi dimostra che Ross ha agito per "autodifesa".