Minore torturato a Torino, si indaga per sequestro di persona

Gli inquirenti vagliano la posizione di tre adolescenti: la vittima ha 15 anni ed è affetta da disagio cognitivo

La Procura dei minori di Torino ha aperto un’indagine per sequestro di persona e violenza privata in relazione a un grave episodio avvenuto nella notte di Halloween ai danni di un ragazzo di 15 anni di Moncalieri (Torino).

Secondo quanto denunciato dalla madre della vittima, il giovane — che presenta un disagio cognitivo — sarebbe stato segregato, maltrattato e umiliato da tre coetanei: due ragazzi e una ragazza di 14, 15 e 16 anni, già noti alle forze dell’ordine per atti vandalici e danneggiamenti.

I tre adolescenti avrebbero chiuso il quindicenne in una stanza, costringendolo poi a immergersi nelle acque del fiume Dora. Non solo: lo avrebbero anche rasato parzialmente, tagliandogli sopracciglia e ciuffi di capelli, e infine gli avrebbero spento una sigaretta su una caviglia.

Gli inquirenti stanno ora raccogliendo testimonianze e riscontri per chiarire la dinamica dei fatti e valutare la posizione dei tre indagati. La vicenda ha suscitato forte sdegno e preoccupazione nella comunità locale.