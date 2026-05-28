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Minorenne in azione in spiaggia: furto e colluttazione con derubato e Polizia

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sottratto un cellulare a un bagnante prima di essere bloccato e arrestato

A cura di Grazia Antonioli Redazione
28 maggio 2026 11:39
Minorenne in azione in spiaggia: furto e colluttazione con derubato e Polizia -
Rimini
Cronaca
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Martedì sera la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un minorenne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle 18.15 in Piazzale Boscovich, dove la Sala Operativa ha inviato una volante dopo la segnalazione di un furto in corso. Sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima, che si trovava in spiaggia e aveva notato un giovane rovistare tra i propri effetti personali.

Avvicinato il soggetto e invitato a interrompere l’azione, il ragazzo avrebbe proseguito fino a sottrarre il cellulare alla vittima. Ne è nata una colluttazione tra i due, terminata con l’arrivo della pattuglia.

Gli agenti, con difficoltà, sono riusciti a bloccare e perquisire il giovane, rinvenendo quanto preso.

Il minorenne è stato quindi arrestato e accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Ancona.

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