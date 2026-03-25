“Mio fratello è un vichingo”: al Cinema Tiberio in prima visione

Dal 26 marzo all’1 aprile, la commedia drammatica di Anders Thomas Jensen racconta il ritorno di due fratelli tra ricordi, traumi e un misterioso bottino

Il Cinema Tiberio di Rimini propone da giovedì 26 marzo a mercoledì 1° aprile il film in prima visione Mio fratello è un vichingo di Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Sofie Gråbøl, Søren Malling e Bodil Jørgensen. Anker esce di prigione, dove ha scontato quindici anni per rapina, con un solo obiettivo: recuperare il bottino, che aveva affidato al fratello Manfred, e sparire dalla circolazione. Nel frattempo, però, le condizioni psicologiche di Manfred, che è sempre stato diverso dagli altri e da piccolo si abbigliava da vichingo, sono peggiorate: ora si fa chiamare John, ruba un cane tutte le volte che ne ha l’occasione, e non ha alcuna memoria (o volontà di dire) dove ha nascosto i soldi. I due fratelli tornano allora nella casa nella foresta della loro infanzia, per disseppellire il famigerato borsone e, con esso, i traumi del passato.

Il film è in programma giovedì 26 marzo alle ore 17, venerdì 27 marzo alle ore 21, sabato 28 marzo alle ore 17 ed ore 21, domenica 29 marzo alle ore 18.30 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano) e mercoledì 1° aprile alle ore 17 ed ore 21. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.