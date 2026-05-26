Miramare, al posto degli edifici abbandonati arriva un nuovo parco pubblico

La Giunta dà l’ok al progetto

Miramare avrà un nuovo parco pubblico. La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di una nuova area verde pubblica nella zona più a sud del territorio comunale.

Il progetto mira a creare un parco accessibile, inclusivo e privo di barriere architettoniche, in un’area turistica e andando quindi a integrare l’offerta di verde a favore dei cittadini e dei visitatori e ridisegnando il profilo urbano di un angolo della città.

Tra gli elementi previsti figurano percorsi pedonali con materiali drenanti, aree verdi con essenze autoctone, panchine, illuminazione e aree gioco. In una seconda fase sarà possibile integrare questo primo intervento con ulteriori dotazioni e funzioni ad uso pubblico.

Il progetto si sviluppa in un’area di circa 750 mq su cui insistono due edifici privati in disuso e in stato di abbandono, che saranno acquisiti e demoliti per restituire all'area uno spazio di qualità, accessibile e fruibile da tutti.

“Con l’avvio di questo progetto proseguiamo nel percorso intrapreso di ampliare le dotazioni di verde e di servizi pubblici a favore della collettività – è il commento dell’Amministrazione comunale – riappropriandoci di spazi in degrado e liberandoli e restituendo funzioni e qualità urbana”.