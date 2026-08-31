Miramare, Confartigianato porta i mestieri al Festival della Didattica Creativa

Dal 2 al 4 settembre tre laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, dedicati a meccanica e biciclette, piadina e mosaico

Confartigianato Imprese Rimini sostiene con il proprio patrocinio la prima edizione di Creattività – Festival della Didattica Creativa, in programma a Miramare dal 2 al 4 settembre 2026, e partecipa alla manifestazione con tre laboratori dedicati ai mestieri e al saper fare artigiano. La manifestazione, promossa da un gruppo di volontari del quartiere composto da giovani, insegnanti, genitori, imprenditori e commercianti, in collaborazione con il Forum di quartiere e i Civivo, propone tre giornate gratuite rivolte a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, con attività dedicate a creatività, arte, sport, natura, tecnologia e mestieri.

In questo contesto, Confartigianato Imprese Rimini porta al Festival l’esperienza e la passione di tre suoi artigiani, chiamati a coinvolgere i ragazzi in altrettante attività pratiche.

Mirko Bonvicini di Eurofficina condurrà un laboratorio dedicato alla riparazione meccanica e delle biciclette, offrendo ai partecipanti l'opportunità di avvicinarsi al mondo della meccanica e di scoprire, attraverso l’esperienza diretta, l'importanza della manutenzione e della cura degli oggetti.

Rita Tomassoni, già titolare della Piadineria Marecchiese, guiderà un laboratorio dedicato alla piadina, alla scoperta di una delle preparazioni più rappresentative della tradizione romagnola e dei suoi gesti, ingredienti e segreti.

Enzo Nisi, presidente ANAP Confartigianato Rimini, sarà invece protagonista del laboratorio di mosaico, per accompagnare i ragazzi alla scoperta di una tecnica artistica che richiede creatività, precisione e manualità.

«Sostenere un'iniziativa come il Festival della didattica creativa significa anche far conoscere ai più giovani il valore dell'artigianato e del saper fare – sottolineano da Confartigianato Imprese Rimini –. I laboratori sono un'occasione per mostrare concretamente che dietro a un mestiere ci sono competenze, creatività, manualità e passione. Ringraziamo i nostri artigiani che hanno scelto di mettere a disposizione dei ragazzi la propria esperienza e il proprio sapere».

Il Festival è gratuito e rivolto a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Le attività sono prenotabili attraverso il sito ufficiale della manifestazione: festivalcreattivita.netlify.app