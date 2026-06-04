Miramare, fermato su monopattino con droga: in camera otto panetti di hashish

Arrestato 36enne dal fare sospetto

I Carabinieri della Compagnia di Rimini, Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, proseguono l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, 3 giugno, i militari hanno arrestato in flagranza un 36enne di origine tunisina, domiciliato in una struttura ricettiva del capoluogo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata dopo alcune segnalazioni giunte nelle settimane scorse da parte di cittadini, che avevano notato movimenti sospetti nei pressi degli stabilimenti balneari della zona di Miramare. I Carabinieri hanno quindi predisposto un servizio mirato di controllo e osservazione, individuando l’uomo mentre si aggirava con atteggiamento circospetto a bordo di un monopattino.

Fermato per un controllo, il sospettato è stato perquisito sul posto. I militari hanno trovato alcune dosi di stupefacente occultate sulla persona. La successiva perquisizione nella camera d’albergo ha portato alla scoperta di un quantitativo ben più consistente: all’interno di un comodino erano nascosti circa 800 grammi di hashish, suddivisi in otto panetti già etichettati e pronti, secondo l’ipotesi investigativa, per la successiva vendita al dettaglio.

La droga è stata sequestrata. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.