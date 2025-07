Miramare, la denuncia di un lettore: “Una base di spaccio nella mia via, siamo abbandonati”

"Ci sentiamo soli e senza tutele"

Un lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di forte degrado e insicurezza a Miramare di Rimini, precisamente in viale Assisi. Secondo quanto riportato, al civico 13 sarebbe attiva da tempo una presunta base di spaccio di sostanze stupefacenti.



«Vivo al numero 9 di viale Assisi – racconta il residente – e da mesi assistiamo a un via vai continuo di persone che entrano ed escono da quella casa. Si parla di cocaina, crack e altre sostanze. Al momento si aggirano nella zona almeno 5 o 7 tossicodipendenti, che spesso rubano nelle proprietà della via e nelle strade limitrofe.»



Il nostro lettore, esasperato, sottolinea di aver più volte denunciato la situazione alle forze dell’ordine: «Chiamiamo la polizia tre o quattro volte a settimana, ma spesso non si presentano nemmeno. Dicono che non si tratta di emergenze. Intanto noi siamo costretti a vivere nella paura e nell’abbandono.»



A quanto riferisce, alcuni residenti sarebbero anche in possesso di video che documentano lo spaccio, ma nonostante le prove raccolte, la situazione sembrerebbe rimanere invariata.



«Ci sentiamo soli e senza tutele – conclude il cittadino – e ci rivolgiamo a voi nella speranza che si possa fare luce su questa vicenda e che qualcuno intervenga davvero.»