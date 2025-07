Miramare, sigilli agli hotel abbandonati Villa del Sole e Superga: scattano pulizia e messa in sicurezza

L'intervento della Polizia Locale di Rimini

Doppio intervento questa mattina (30 luglio) a Miramare per la pulizia e la messa in sicurezza di due strutture alberghiere abbandonate. Personale del distaccamento di Polizia Locale di Miramare, unitamente al Nucleo Sicurezza Urbana e ai Carabinieri della locale stazione, hanno effettuato un accesso all'Hotel Villa del Sole per verificare l'eventuale presenza di occupanti, prima dell'avvio dei lavori di pulizia e chiusura degli accessi da parte dell'impresa incaricata dalla proprietà.

L'intervento, che richiederà circa due giorni per la conclusione, prevede la pulizia delle aree cortilizie e la chiusura definitiva degli accessi al piano terra e al primo piano attraverso l'installazione di reti elettrosaldate, al fine di impedire successivi ingressi da parte di estranei. Al momento dell'accesso non sono stati trovati occupanti all'interno della struttura.

Parallelamente, sempre da questa mattina, si sta svolgendo un secondo intervento presso l'attiguo Hotel Superga, dove è necessaria solo una pulizia delle aree esterne. Anche questa struttura risultava priva di occupanti al momento dell'accesso delle forze dell'ordine.

L'Hotel Villa del Sole risultava chiuso da tempo, ma nonostante le porte sbarrate era stato occupato nel corso di questa estate da persone senza fissa dimora. Le operazioni sono coordinate dal personale della Polizia Locale e dai Carabinieri, con la collaborazione della proprietà. Gli agenti presiederanno lavori per l'intera giornata.