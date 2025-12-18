Miramare, spazi più ampi al centro sociale: intervento quasi concluso

La progettazione e realizzazione degli interventi è stata affidata ad Anthea, per un investimento di 290.000 euro

Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione dei locali del centro sociale a Miramare in Piazza Decio Raggi. L’intervento ha consentito di ampliare gli spazi al piano terra così da rendere più funzionali gli ambienti favorendo così le attività sociali rivolte alla comunità. La progettazione e realizzazione degli interventi è stata affidata ad Anthea, per un investimento di 290.000 euro, sotto la direzione del Settore Edilizia pubblica e qualità urbana. I lavori, che hanno interessato sia gli spazi interni e gli impianti, sia le coperture, sono stati ultimati nei giorni scorsi e sono in corso i collaudi tecnici degli impianti che permetteranno di riprendere le attività del centro nel mese di gennaio 2026.