Miramare, tre giorni di creatività per ragazzi: si chiude il festival “Creattività”

Laboratori, sport, cinema e attività all’aperto per gli adolescenti dai 10 ai 14 anni, con il coinvolgimento di scuola, Comune, associazioni e imprese

Si è concluso con una partecipazione particolarmente calorosa il festival "Creattività - Festival della Didattica creativa", il progetto educativo e comunitario rivolto agli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni tenutosi a Miramare dal 2 al 4 settembre. Tre giornate intense hanno unito apprendimento, creatività e occasioni di condivisione, nate dalla collaborazione tra i volontari del Gruppo CiViVo Creattività, l'IC Miramare, il Comune di Rimini, il Consiglio dei ragazzi, Confartigianato, imprenditori locali e numerose realtà sportive e associative del territorio. Fin dalle prime attività l'entusiasmo dei ragazzi volontari ha rappresentato uno degli elementi decisivi per la riuscita dell'iniziativa, apprezzata da famiglie e giovani partecipanti.

Le prime due giornate si sono svolte alla scuola Di Duccio di Miramare, dove i ragazzi hanno potuto scegliere tra laboratori di arte, botanica, cinema, cucina e tecnologia, oltre a esperienze sportive come l'Ultimate Frisbee e il rugby, quest'ultimo proposto in collaborazione con Rimini Rugby. Il 3 settembre la spiaggia di Rimini Terme ha ospitato una partecipata serata di "Cinema sotto le stelle", con la proiezione del film Solo cose belle, introdotto dal regista e assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda davanti a un pubblico numeroso.

La giornata conclusiva, il 4 settembre, si è spostata al parco Spina Verde e alla Casina del Gruppo CiViVo, tra laboratori all'aperto immersi nella natura. Il festival si è chiuso con il Flash Mob per la Pace, guidato da Claudio Gasparotto dell'Associazione Movimento Centrale Danza & Teatro, che ha accompagnato giovani e cittadini in un percorso simbolico dal parco Spina Verde fino al Parco del Mare, momento di grande partecipazione ed emozione condivisa.

All'organizzazione, curata dal Gruppo CiViVo Creattività insieme all'IC Miramare, hanno contribuito anche Anthea, Confartigianato Rimini, La Rete della Salute Rimini, l'Associazione L'Incontro Miramare, il Forum deliberativo del quartiere numero 9 Rimini Sud, l'Associazione Movimento Centrale Danza & Teatro, Amarcort, Rimini Rugby e diverse imprese del territorio. L'elenco completo dei laboratori proposti è consultabile sul sito festivalcreattivita.netlify.app .



