Miramare, violenza in hotel: arrestato 35enne davanti al figlio piccolo

La moglie lo denuncia dopo anni di botte e minacce: ora lui è in carcere su disposizione del pm Davide Ercolani

Un 35enne lombardo è stato arrestato a Miramare dopo l’ennesima aggressione alla moglie, picchiata e minacciata davanti al figlio di due anni in un hotel. L’uomo ha tentato di strangolarla e, il mattino seguente, ha cercato di sfondare la porta della stanza dove la donna si era rifugiata col bambino, seminando il panico tra gli ospiti.

La vittima, da anni vittima di violenze domestiche e già in passato colpita duramente fino a perdere una gravidanza, ha denunciato il marito in questura. Il 35enne, con precedenti per rissa e maltrattamenti, è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere ai Casetti su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani. Madre e figlio sono ora sotto protezione.