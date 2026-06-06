Miramare, volo di 50 metri dopo lo scontro con un'auto: paura per un 26enne in scooter

L'incidente è avvenuto sulla via Flaminia, nei pressi del Tigotà

Incidente stradale intorno alle 16.30 di oggi (6 giugno) a Miramare, sulla via Flaminia, nei pressi del Tigotà. Lo scontro ha coinvolto uno scooter Kymco di grossa cilindrata e un'automobile Hyundai: ad avere la peggio lo scooterista, un 26enne, soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Da una prima ricostruzione, la Hyundai usciva dall'area di sosta, quando è avvenuto l'impatto con lo scooter, che procedeva sulla via Flaminia. Impatto molto duro: parte dell'anteriore dell'auto è volata via, mentre lo scooter e il suo conducente sono caduti a una cinquantina di metri dal punto di impatto.