Misano Adriatico, aperte le domande per i rimborsi sugli abbonamenti del trasporto pubblico
Cosa dicono Start Romagna e Trenitalia
Prosegue l’agevolazione sull’acquisto degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico per i residenti nei Comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi.
Gli utenti residenti nel Comune di Misano Adriatico che, alla data di acquisto dell’abbonamento, non abbiano compiuto il 26° anno di età e che non beneficiano della misura “Salta su”, potranno godere di un’agevolazione tariffaria pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale.
Per tutti gli altri utenti, invece, il rimborso sarà pari al 60% del costo dell’abbonamento.
Dal 1° maggio è attiva la seconda finestra temporale per la richiesta dei rimborsi, che riguarda tutti gli abbonamenti acquistati dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2026. La domanda andrà presentata entro il 31 agosto 2026 all'azienda di trasporto che ha emesso l'abbonamento.
Per maggiori informazioni e per la compilazione delle domande consultare i siti di Start Romagna (https://www.startromagna.it/rimborso-idrocarburi/) e Trenitalia (https://www.trenitaliatper.it/s/rimborso-idrocarburi?language=it).