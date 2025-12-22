Misano Adriatico celebra i successi della città prima di Natale

Brindisi, premiazioni e piano strategico 2026-2028 per turismo, mobilità dolce e ambiente

A pochi giorni dal Natale, nel tardo pomeriggio di sabato, l’amministrazione comunale di Misano Adriatico ha incontrato la cittadinanza al Cinema Teatro Astra per il tradizionale Saluto di fine anno. Tra esibizioni e premiazioni, è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno che volge al termine e per fissare i prossimi obiettivi, ma anche per fare un brindisi e augurarsi insieme gli auguri di buone feste.

Nel suo discorso il Sindaco Fabrizio Piccioni ha ricordato gli ottimi risultati sui flussi turistici, col significativo incremento sia degli arrivi (9,42%) che delle presenze (5,24%), un risultato frutto del lavoro condiviso tra amministrazione e operatori turistici, dell’eccellenza delle acque di Misano, certificate dalla Bandiera Blu, e dell’attrattività dell’Autodromo Marco Simoncelli.

Il primo cittadino ha poi ricordato le infrastrutture realizzate: la pista ciclopedonale di via Riccione-Tavoleto, il completamento del percorso ciclopedonale di via Grotta, la nuova rotatoria di via Grotta e la messa in sicurezza idraulica della zona Cella.

Il 2026, ha ricordato Piccioni, sarà l’anno del completamento della bretella della statale 16, attesa da anni per collegare via Tavoleto al casello autostradale di Riccione attraverso la galleria di Scacciano.

Sul fronte sportivo, il Sindaco ha ricordato l’entrata in piena operatività del nuovo Palazzetto dello Sport, punto di riferimento per i ragazzi e per tutte le associazioni sportive; l’intervento sulla pista di atletica dello stadio, omologata dalla Fidal nel 2025. Nel 2026, ha anticipato, saranno sistemati gli impianti di calcio della zona a mare.

Guardando al futuro prossimo, sono attesi cantieri strategici che cambieranno il volto della città: la ristrutturazione della palazzina Piacenza e sarà il primo importante passo verso la riqualificazione del parco Mare Nord. Parallelamente, sono partiti i lavori di riqualificazione dell'asse commerciale di via Repubblica.

Per quanto riguarda il capitolo scuola, il 2026 vedrà la riorganizzazione dell’offerta scolastica comunale a seguito del generale e drastico calo delle nascite.

È in corso, inoltre, la costruzione del nuovo Asilo Nido, il cui completamento è previsto entro la prima metà del nuovo anno, che aumenterà l'offerta pubblica di 36 nuovi posti. Contestualmente, si sta realizzando la nuova mensa scolastica.

Piccioni ha inoltre ricordato il progetto Housing First, realizzato in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Riccione: tre monolocali destinati ad accogliere, per un breve periodo, persone che si trovano in difficoltà abitativa.

Quanto all’ambiente, il primo cittadino ha ricordato, insieme agli ottimi dati della raccolta differenziata, l’intensificazione della cura e la manutenzione delle aree esistenti e l’avvio di un programma di ampliamento delle aree verdi comunali.

Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione e buona parte degli esistenti, saranno dotati di pannelli fotovoltaici. Nel 2026 saranno attivati impianti per circa 100 kW di potenza complessiva

Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 traccerà la rotta dei prossimi anni quanto a mobilità dolce in una città a misura di pedoni e ciclisti, sul decoro urbano, sulla manutenzione del lungomare.

“Tutto questo – ha concluso Piccioni – in un quadro di solidità dei conti pubblici. Tutti gli investimenti sono finanziati attraverso la costante ricerca di risorse esterne, con l’impegno di mantenere sostanzialmente invariata la pressione fiscale sui cittadini e contenere l’indebitamento. Si continuerà

a promuovere il brand Misano e il marchio di Città dei Motori, sfruttando le straordinarie opportunità offerte dall'Autodromo Marco Simoncelli”.

Nel corso del pomeriggio c’è stata, inoltre, l’esibizione degli allievi della scuola di musica e sono stati premiati gli studenti misanesi che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità: Sara Di Paola (Volta – Fellini), Tommaso Guerra (Volta – Fellini), Gian Marco Martini (Volta – Fellini), Alessandra Marzi (Volta – Fellini), Carlotta Angelini (Mamiani), Chiara Rastelli (G. Cesare Valgimigli), Daniele Bianchi (Gobetti – De Gasperi), Sofia Rossi (Gobetti – De Gasperi), Vanessa Ban (Gobetti – De Gasperi).

C’è stata poi la consegna della Costituzione al nuovo Sindaco dei Ragazzi, Alex Muratori, che ha preso il posto di Lorenzo Del Prete, ed è stato consegnato un riconoscimento a Rita Simoncelli, responsabile del settore Urbanistica dal 1981 e andata in pensione durante l’anno.

Infine, prima del brindisi e degli auguri, sono state premiati gli atleti e le squadre misanesi che nel 2025 hanno conseguito importanti risultati in ambito regionale e nazionale, portando alto il nome di Misano Adriatico.

Gli sportivi premiati

SOCIETA' ATLETICA SANTAMONICA: Giulia Ciavatta 3° classificata campionati italiani prove multiple indoor, Monia Talacci 1° classificata master F50 lancio del disco, Victoria Costantini 1° classificata 100 mt e 200 mt

ARTE DANZA ROMAGNA: Laura Pira e Matteo Giovanardi Vincitori Campionato Italiano Danze Folk 2025 FIDESM (Federazione Italiana Danza e Sport Musicali)

NIREA DANZE: Marco Siliquini e Arianna Bianchi vincitori campionato italiano danze folk b1 ( 14/15), Daniele Del Baldo e Adele Contegreco vincitori campionato italiano danze folk b2 (12/13), Francesco Ribino e Federica Daddario vincitori campionato italiano danze folk b2 (14/15), Caterina Miceli e Vittoria Miceli vincitrici campionato italiano Fidesm Danze Caraibiche – Salsa Shine e Merengue Shine - CL B e vincitrici "universal dance league", Marco Galvani vincitore campionato italiano Fidesm Danze Caraibiche – Salsa Shine - CL B, Gabriele Faitanini e Martina Romani vincitori campionato italiano danze folk b3 (12/13), Gianluca Lonardo e Chiara Gessaroli vincitori campionato italiano danze folk b3 19/24, David Sanchi e Rebecca Ravagli vincitori campionato italiano Fidesm 16/18 danze folk classe C, Marco Galvani e Giulia Cautela, vincitori campionato italiano fidesm 16/18 danze folk B3, Linda Di Matteo vincitrice campionato italiano nella Mazurka romagnola 8/9 anni.

ASD TEAM MISANO: Alessia Righetti 1° classificata Maratona Maga di Circe del 02/02/2025 Sabaudia - San Felice Circeo Trofeo Città di Castelnuovo, Dolomitica Run Half Marathon,

Marco Zanni 1° classificato 10 km del Mugello, Primiero Dolomiti Marathon 2025 – San martino di Castrozza Trail, 4° Miglio Città di Rimini

ASD PIETAS JULIA: Alessia Bilancioni 4° classificata squadra nazionale italiana al Campionato Europeo 2025 a Trieste cat. Senior in line, Marco Morri 1° Classificato Campionato italiano 1° categoria boccette, Sasha Pellegrino (ciclismo) vincitore di due titoli regionali su pista, 9° ai Campionati Italiani su strada.

MISANO PIRATES: Squadra under 15 (2010) vincitori Coppa Emilia-Romagna.