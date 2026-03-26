Misano Adriatico: confermata la proroga del rimborso abbonamenti 2025-2026

Rimborsi differenziati per residenti under 26 e altri utenti nei Comuni con attività di estrazione di idrocarburi.

Anche per l’annualità 2025-2026 la Regione Emilia-Romagna ha confermato la proroga dell'agevolazione sull’acquisto degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico per i residenti nei Comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi.

Gli utenti residenti nel Comune di Misano Adriatico che, alla data di acquisto dell’abbonamento, non abbiano compiuto il 26° anno di età e che non beneficiano della misura “Salta su”, potranno godere di un’agevolazione tariffaria pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale.

Per tutti gli altri utenti, invece, il rimborso sarà pari al 60% del costo dell’abbonamento.

Due le finestre temporali per richiedere il rimborso. Le istanze relative agli abbonamenti acquistati dal 1° agosto 2025 al 31 gennaio 2026 potranno essere presentate a partire da oggi fino al 30 aprile 2026.

Per gli abbonamenti acquistati dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2026 la richiesta di rimborso potrà essere presentata a partire dal 1° maggio 2026 fino al 31 agosto 2026.

Le domande dovranno essere presentate all'azienda di trasporto che ha emesso l'abbonamento. Per maggiori informazioni e per la compilazione delle domande consultare i siti di Start Romagna (https://www.startromagna.it/rimborso-idrocarburi/) e Trenitalia (https://www.trenitaliatper.it/s/rimborso-idrocarburi?language=it).