Misano Adriatico: si confermano Bandiera Blu, Bandiera Verde dei Pediatri e Bandiera Gialla Fiab

Misano Adriatico si assicura così il titolo di destinazione d'eccellenza

Qualità delle acque, elevati standard dei servizi e attenzione alla sostenibilità: Misano Adriatico si conferma una destinazione d’eccellenza e attenta al benessere delle famiglie. Oltre alla Bandiera Blu, di cui si fregia da quasi quarant’anni, anche quest’anno la località si è vista assegnare la Bandiera Verde dei Pediatri Italiani e la Bandiera Gialla Fiab con il riconoscimento di 4 Bike Smile. La Bandiera Verde dei Pediatri viene assegnata alle località balneari che offrono le migliori condizioni per i bambini e le famiglie, valutando aspetti fondamentali quali la sicurezza della spiaggia, la qualità delle acque, i fondali bassi, il servizio di salvataggio, gli spazi dedicati al gioco e i servizi rivolti ai più piccoli. A conferma dell'elevata qualità del mare, anche gli ultimi campionamenti effettuati da Arpae Emilia-Romagna che hanno classificato tutti i punti di monitoraggio delle acque di balneazione di Misano Adriatico con qualità "eccellente". La Bandiera Gialla Fiab, confermata con il riconoscimento di 4 Bike Smile, premia invece le politiche adottate dal Comune per lo sviluppo della mobilità ciclistica, della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale. La consegna ufficiale del riconoscimento si è svolta alla presenza dell'Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi e dei consiglieri di Fiab Rimini, Alberto Rossini, Valerio Benelli e Roberto Renzi.

“Questi due importanti riconoscimenti – commenta l'Assessore all’Ambiente Schivardi – rappresentano il risultato di una visione che mette al centro la qualità della vita, l'ambiente e l'accoglienza. Due attestazioni che premiano il lavoro svolto negli anni dall'Amministrazione comunale, dagli operatori turistici, dai gestori degli stabilimenti balneari e da tutti coloro che contribuiscono quotidianamente a rendere Misano Adriatico una località sempre più accogliente, sicura e sostenibile. Le 4 Bike Smile, in particolare, confermano il valore degli investimenti realizzati sulla mobilità sostenibile e sulle nostre EcoVie. I numeri ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta: nei primi sei mesi dell'anno l'EcoVia del Mare ha registrato oltre 250.000 passaggi, segno di un utilizzo sempre più diffuso della bicicletta da parte di residenti e turisti”.