Misano Adriatico si tinge di rosa: le note di Paolo Belli e spettacoli di ballo

Nel weekend della Notte Rosa spazio anche allo sport con i Campionati Italiani Master di atletica leggera

Si alza il sipario sul weekend della Notte Rosa e sui Campionati Italiani Master di atletica leggera, in programma da domani (venerdì 20 Giugno) a domenica 22 a Misano Adriatico. Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento e dello sport.

Domani si parte con il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band composta da 12 musicisti, che saliranno sul palco di Piazza Repubblica alle 21:30. Sarà un concerto volto a festeggiare 35 anni di carriera dell’eclettico artista. In scaletta il nuovo singolo inedito, “Voglio tutto l’amore che c’è”, in uscita proprio il 20 giugno, e naturalmente i suoi grandi successi amati dal pubblico come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri classici del panorama musicale italiano arrangiati in una nuova veste e caratterizzati dal suo sound inconfondibile, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

A Portoverde, in piazzale Colombo, protagonista sarà il Flamenco con “Vamos a bailar”, spettacolo portato in scena dalla compagnia La Morita. La passione, la sensualità e l’energia saranno le vere protagoniste della serata, trasportando i presenti nel cuore della cultura spagnola. A mezzanotte, poi, scatterà il tradizionale spettacolo pirotecnico nel cielo sopra Piazzale Roma.

Ph. Bondi

Sabato, alle 21:00, sul lungomare di Misano tornerà il Carnevale d’Estate, appuntamento che ogni anno, in occasione della Notte Rosa, regala tanto divertimento a bambini e adulti. I carri allegorici, accompagnati da gruppi mascherati, sfileranno sul lungomare dando vita ad una festa colorata di rosa.

Infine, domenica 22 giugno alle 21:30, l’appuntamento è al Parco del Sole a Misano Brasile per “A tutto ballo”. I maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro, della Scuola Nirea Danze, guideranno tutti i presenti nell'apprendimento di divertenti balli di gruppo e faranno ballare tutti al ritmo coinvolgente delle hit estive più di successo.

Per celebrare la Notte Rosa, inoltre, il lungomare è stato colorato con pannellature rosa, ognuna delle quali riporta citazioni e frasi di canzoni italiane ispirate al colore e all’omonimo fiore. Le installazioni accompagneranno tutta l’estate di Misano, nello spirito che contraddistingue la Notte Rosa, evento che apre le porte alla stagione estiva.

Per gli sportivi, invece, l’appuntamento è nel rinnovato stadio Santamonica con la rassegna tricolore per atleti master organizzata dall’Atletica Santamonica. Sono 435 società iscritte e oltre 2.800 partecipazioni gara, per una presenza effettiva di circa 1.600 atleti unici, provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero.