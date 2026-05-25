Misano: aggredisce l'ex compagna sul posto di lavoro, scatta il braccialetto elettronico

Quarantenne colpisce l'ex compagna davanti ai colleghi

Un quarantenne modenese è finito sotto indagine per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna, madre di sua figlia. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe più volte aggredito, insultato e minacciato la donna, anche sul posto di lavoro a Misano, dove le avrebbe dato uno schiaffo davanti ai colleghi.

Gli episodi di violenza sarebbero proseguiti nonostante un precedente ammonimento del Questore. L’ultima aggressione risale a marzo, quando la donna, decisa a interrompere la relazione, sarebbe stata colpita con due calci al ginocchio, riportando lesioni guaribili in sette giorni.

Dopo la denuncia della vittima, il gip ha disposto per il quarantenne il divieto di avvicinamento entro mille metri dalla donna e dai luoghi da lei frequentati, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico.