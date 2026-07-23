Misano: alla Taverna dei Re arriva il robot cameriere, porta piatti e pizze

"Aiuta il personale, non lo sostituisce"

La Taverna dei Re di Misano Adriatico ha introdotto un robot di supporto al servizio in sala per ottimizzare il lavoro del personale. Il dispositivo trasporta i piatti tra cucina e tavoli, consentendo ai camerieri di dedicare più tempo all’accoglienza e al rapporto con i clienti.

«Non sostituisce il personale, ma lo aiuta a lavorare meglio», spiega il titolare Tiziano Casoli.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Dynamics, azienda di Cattolica specializzata in robotica di servizio e soluzioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è coniugare innovazione e tradizione, migliorando l’esperienza degli ospiti.