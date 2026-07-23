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Misano: alla Taverna dei Re arriva il robot cameriere, porta piatti e pizze

"Aiuta il personale, non lo sostituisce"

A cura di Glauco Valentini Redazione
23 luglio 2026 19:05
Misano: alla Taverna dei Re arriva il robot cameriere, porta piatti e pizze - Alla Taverna dei Re di Misano debutta il robot di supporto
Alla Taverna dei Re di Misano debutta il robot di supporto
Misano Adriatico
Attualità
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La Taverna dei Re di Misano Adriatico ha introdotto un robot di supporto al servizio in sala per ottimizzare il lavoro del personale. Il dispositivo trasporta i piatti tra cucina e tavoli, consentendo ai camerieri di dedicare più tempo all’accoglienza e al rapporto con i clienti.

«Non sostituisce il personale, ma lo aiuta a lavorare meglio», spiega il titolare Tiziano Casoli.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Dynamics, azienda di Cattolica specializzata in robotica di servizio e soluzioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è coniugare innovazione e tradizione, migliorando l’esperienza degli ospiti.

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