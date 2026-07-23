Misano: alla Taverna dei Re arriva il robot cameriere, porta piatti e pizze
"Aiuta il personale, non lo sostituisce"
A cura di Redazione
23 luglio 2026 19:05
La Taverna dei Re di Misano Adriatico ha introdotto un robot di supporto al servizio in sala per ottimizzare il lavoro del personale. Il dispositivo trasporta i piatti tra cucina e tavoli, consentendo ai camerieri di dedicare più tempo all’accoglienza e al rapporto con i clienti.
«Non sostituisce il personale, ma lo aiuta a lavorare meglio», spiega il titolare Tiziano Casoli.
Il progetto è stato realizzato con il supporto di Dynamics, azienda di Cattolica specializzata in robotica di servizio e soluzioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è coniugare innovazione e tradizione, migliorando l’esperienza degli ospiti.