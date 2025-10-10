Misano, altra asfaltatura in via Grotta: quattro giorni di chiusura al traffico
Il tratto interessato è quello tra la Statale 16 e la nuova rotonda all’incrocio con le vie Marecchia e Primo Maggio
A cura di Redazione
10 ottobre 2025 14:29
Lunedì 13 ottobre si avvieranno i lavori di asfaltatura di via Grotta, nel tratto compreso tra la Statale 16 e la nuova rotonda posta all’incrocio tra le vie Marecchia e 1° Maggio. Per tutta la durata dei lavori, la cui conclusione è prevista nella giornata di giovedì 16 ottobre, il tratto interessato sarà interdetto al traffico. Per consentire l’accesso ai residenti dell’abitato di Ca’ Meli attraverso Via Rosselli, i lavori saranno realizzati in due stralci, garantendo il collegamento dalla rotonda o dalla Statale 16 a seconda del tratto interessato.