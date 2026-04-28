Misano, avanzo di oltre 2 milioni a bilancio: "In parte lo useremo per gli impianti sportivi"

300.000 euro serviranno a finanziare la realizzazione della pista ciclopedonale che collega Belvedere a Via Ponte Conca

Il consiglio comunale di Misano Adriatico ha approvato il rendiconto della gestione 2025. Al netto della quota accantonata per vincoli obbligatori di legge e per far fronte alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell’anno, si evidenzia un avanzo disponibile di 2.171.323 euro, che saranno utilizzati per opere pubbliche e per le spese del bilancio corrente.

Oltre all'avanzo disponibile, si segnalano 846.000 euro da destinare a spese d'investimento per le manutenzioni degli edifici comunali e le opere di completamento e di raccordo delle nuove strutture finanziate dal PNRR attualmente in fase di ultimazione.

Una parte significativa dell'avanzo è stata destinata alla manutenzione degli impianti sportivi. Concluso l’intervento che ha riguardato i due campi da calcio di Via Platani, ora l’attenzione si sposta allo Stadio Santamonica, per l’ammodernamento e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Ulteriori 70.000 euro, inoltre, sono stati destinati alla tinteggiatura nel nuovo Palazzetto dello Sport di via Verdi.

300.000 euro, infine, serviranno a finanziare la realizzazione della pista ciclopedonale che collega Belvedere a Via Ponte Conca, per consentire il miglioramento della viabilità.

“Anche nel 2025, grazie ad un’attenta gestione delle risorse e a una buona capacità di intercettare fondi europei, nazionali e regionali – commenta Giuseppina Ferri, assessora a Bilancio, Tributi e Personale – siamo riusciti a garantire investimenti senza ricorrere a mutui, con una ulteriore riduzione del debito pro capite, che passa dai 560,73 euro del 2024 a 530,32 euro, sensibilmente inferiore a quello dei Comuni di dimensioni pari al nostro”.