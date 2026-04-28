Altarimini

Misano, avanzo di oltre 2 milioni a bilancio: "In parte lo useremo per gli impianti sportivi"

300.000 euro serviranno a finanziare la realizzazione della pista ciclopedonale che collega Belvedere a Via Ponte Conca

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
28 aprile 2026 14:09
Misano, avanzo di oltre 2 milioni a bilancio: "In parte lo useremo per gli impianti sportivi" - Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni
Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni
Misano Adriatico
Attualità
Condividi

Il consiglio comunale di Misano Adriatico ha approvato il rendiconto della gestione 2025.  Al netto della quota accantonata per vincoli obbligatori di legge e per far fronte alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell’anno, si evidenzia un avanzo disponibile di 2.171.323 euro, che saranno utilizzati per opere pubbliche e per le spese del bilancio corrente.

Oltre all'avanzo disponibile, si segnalano 846.000 euro da destinare a spese d'investimento per le manutenzioni degli edifici comunali e le opere di completamento e di raccordo delle nuove strutture finanziate dal PNRR attualmente in fase di ultimazione.

Una parte significativa dell'avanzo è stata destinata alla manutenzione degli impianti sportivi. Concluso l’intervento che ha riguardato i due campi da calcio di Via Platani, ora l’attenzione si sposta allo Stadio Santamonica, per l’ammodernamento e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Ulteriori 70.000 euro, inoltre, sono stati destinati alla tinteggiatura nel nuovo Palazzetto dello Sport di via Verdi.

300.000 euro, infine, serviranno a finanziare la realizzazione della pista ciclopedonale che collega Belvedere a Via Ponte Conca, per consentire il miglioramento della viabilità.

“Anche nel 2025, grazie ad un’attenta gestione delle risorse e a una buona capacità di intercettare fondi europei, nazionali e regionali – commenta Giuseppina Ferri, assessora a Bilancio, Tributi e Personale – siamo riusciti a garantire investimenti senza ricorrere a mutui, con una ulteriore riduzione del debito pro capite, che passa dai 560,73 euro del 2024 a 530,32 euro, sensibilmente inferiore a quello dei Comuni di dimensioni pari al nostro”.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini