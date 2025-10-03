Misano chiama all'appello i giovani imprenditori: "Vi aiutiamo con questo bando"

"Vogliamo valorizzare i centri commerciali naturali", spiega l'amministrazione comunale di Misano

Al fine di sostenere l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, di valorizzare i centri commerciali naturali e altre aree del territorio nonché di promuovere lo sviluppo occupazionale nel territorio, l’amministrazione comunale di Misano ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a cui possono accedere le Pmi del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dell’artigianato e le imprese giovanili che, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre abbiano aperto o apriranno nuove attività nel Comune di Misano Adriatico.

L’importo complessivo dei fondi stanziati ammonta a 15.000 euro ed ogni impresa ammessa potrà ricevere un contributo che può variare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.

“L’imprenditoriale commerciale, artigianale e della somministrazione di alimenti e bevande svolge un ruolo fondamentale per la promozione e la valorizzazione complessiva del nostro territorio – il commento dell’Assessore alle attività economiche del Comune di Misano Adriatico, Filippo Valentini -. Vogliamo sostenerla e incentivarla, rivolgendoci in particolare ai giovani”.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 3 novembre 2025. Tutte le informazioni e la modulistica è disponibile sul sito web del Comune di Misano Adriatico al seguente link: https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025/bando-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-sostegno-delle-nuove-attivita-imprenditoriali-47825-1-790bd14818846519f13b0c7167118c58.