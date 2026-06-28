Misano, chiude con successo la rassegna “Filosofi sotto le stelle”

L’ultimo incontro con Michela Marzano ha affrontato il tema del disagio giovanile e del rapporto tra adulti e adolescenti davanti a oltre 500 persone

Si è conclusa a Misano la rassegna filosofica “Filosofi sotto le stelle”, curata da Gustavo Cecchini, con l’ultimo incontro affidato a Michela Marzano. L’appuntamento, dal titolo “Fragili insieme: adulti e adolescenti?”, ha richiamato oltre cinquecento persone nel giardino della biblioteca comunale.

Nel suo intervento la filosofa ha affrontato il tema del disagio giovanile e del rapporto tra adulti e ragazzi, soffermandosi sulle difficoltà legate alla costruzione dell’identità e alla percezione del futuro. Al centro della riflessione anche il ruolo delle figure educative, chiamate a rivedere approcci e modalità di ascolto.

Marzano ha richiamato la propria esperienza accademica, evidenziando la necessità di un dialogo più diretto con gli studenti e di un’attenzione maggiore alle loro esigenze.

L’incontro si è chiuso con un dibattito con il pubblico.