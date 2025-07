Misano, conto alla rovescia per la Racing Night del Campionato Italiano Velocità

L'evento si terrà al Misano World Circuit sabato 26 luglio

La Racing Night del Dunlop Civ si avvicina. L’evento di punta del Campionato Italiano Velocità, giunto alla quinta edizione, si terrà al Misano World Circuit sabato 26 luglio, all’interno del Round Bardahl. Dopo il grande successo degli anni passati, con oltre 19.000 presenti nel 2024 ad assistere allo spettacolo delle gare in notturna, quest’anno la novità sarà rappresentata dalla Production Bike. A sfidarsi in pista saranno infatti ancora i piloti di Supersport 600 Ng e Superbike, con l’aggiunta appunto della Production, per un colpo d’occhio che si annuncia da brividi, con oltre 60 moto in griglia divise tra 600 e Superbike-Production Bike.

La Racing Night 2025 è stata lanciata durante il venerdì della tappa di Misano del Mondiale Superbike, con una conferenza di presentazione tenutasi al Centro Tecnico Fmi nella Square del circuito, evento in cui è stato svelato il poster della manifestazione firmato Drudi Performance, alla presenza proprio del celebre designer.

Aldo Drudi e la sua azienda infatti, dopo aver realizzato la locandina delle ultime due edizioni, hanno messo in pista anche quest’anno la loro creatività per l’immagine che promuoverà la Racing Night 2025. Partendo da quanto fatto gli scorsi anni, ovvero dall’essenza della Racing Night: fasci di luce a forma di cono, come quelli dei grandi festival che in sala seguono i personaggi più importanti (per sottolineare la mondanità dell’evento e il fatto che sia in notturna) e le tinte del blu (per riprendere l’idea di notte ma anche di eleganza). Il tutto sapientemente aggiornato, con una luce gialla dal tono più acceso. Una scelta, quella di seguire la linea delle passate edizioni, fatta per dare continuità alla Racing Night, un evento di successo che è quasi diventato un brand.

Oltre ad Aldo Drudi, tanti gli ospiti intervenuti alla presentazione, a cominciare dal Presidente Fmi Giovanni Copioli, accanto al Managing Director di Misano Andrea Albani, al Coordinatore Direzione Sportiva Fmi Simone Folgori, nonché Francesco Rapisarda, Direttore Comunicazione Maroil Bardahl Italia, azienda title round del quarto appuntamento del Civ. Assieme a loro, presenti alcuni dei protagonisti del Campionato: Alessandro Delbianco, Michele Pirro e Luca Ottaviani. I piloti hanno sottolineato l’emozione e il divertimento suscitati dalla gara in notturna, oltre alla riuscita dell’evento, unico nel suo genere.

Nel corso della conferenza sono state anticipate alcune delle iniziative pensate per il pubblico, come il biglietto serale e la Scuola Minimoto, che permetterà ai più piccoli di fare un primo giro su due ruote in tutta sicurezza.

La formula della Racing Night, che ha consentito alla manifestazione di diventare punto di riferimento per appassionati, piloti, team e addetti ai lavori, sarà la stessa degli anni passati: con il primo turno di qualifiche del venerdì e le gare del sabato della Supersport 600 Ng e Superbike-Production Bike da svolgersi in notturna.