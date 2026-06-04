Misano debutta nel Gt Open: il circuito romagnolo entra nella storia della serie internazionale

Ferrari, Porsche, Lamborghini e Mercedes: 29 vetture per un round ad altissima intensità

Archiviato il weekend da record del Misano Grand Prix Truck, Misano World Circuit si prepara ad accogliere un altro fine settimana di grande spettacolo internazionale con l’arrivo, per la prima volta nella sua storia, dell’International GT Open. La serie fondata nel 2006, protagonista sui più prestigiosi circuiti europei, approda in Romagna per il terzo appuntamento della stagione 2026, portando in pista le migliori vetture GT3 di marchi iconici come Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Audi.

L’ingresso di Misano nel calendario rappresenta una novità significativa: il tracciato romagnolo diventa infatti il 22° circuito diverso a ospitare il GT Open nelle sue 21 edizioni.

Saranno quattro le serie protagoniste del weekend. Oltre all’International GT Open, il programma comprenderà l’Euroformula Open, la GT Cup Europe e la Supersport GT, offrendo agli appassionati un palinsesto ricco di gare, con ingresso gratuito.

L’International GT Open si presenta a Misano per il quarto round stagionale. La griglia conta 29 vetture e promette un confronto di altissimo livello. Nella classe Pro guidano la classifica Christian Mansell e Maxi Götz con la Mercedes AMG del Motopark, inseguiti dalla Ferrari 296 di Elite Motorsport affidata ai britannici Tom Emson e Tom Lebbon. Tra le novità del weekend spiccano il ritorno di Al Manar Racing con una Ferrari 296 per Al Faisal Al Zubair e il pilota di casa David Fumanelli, oltre alla presenza di GetSpeed con la Mercedes di Anthony Bartone e Fabian Schiller.

Grande equilibrio anche nelle classi Pro-Am e Am, con Porsche e Ferrari protagoniste di classifiche particolarmente combattute e una presenza complessiva di sei diversi costruttori.

Per la prima volta a Misano arriveranno anche l’Euroformula Open, uno dei principali trampolini di lancio verso Formula 1 e IndyCar per i giovani talenti internazionali, e la GT Cup Europe, che disputa il terzo round della stagione sulla Riviera Adriatica. Dopo gli appuntamenti di Portimão e Spa, la serie arriva a Misano con 19 vetture al via e una lotta al titolo sempre più accesa.

Completa il programma la serie nazionale Supersport GT, competizione riservata alle vetture GT che vede sfidarsi marchi iconici come Ferrari, Lamborghini, Porsche e Ligier nell’ambito degli FX Racing Weekend che a Misano vivrà il suo secondo appuntamento stagionale.

Programma del weekend disponibile a questo link: https://api.misanocircuit.com/api/v1/documents/stream/bdd18f97-ca02-42d9-b8c2-05ef00789921