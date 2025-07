Misano, Elena Borghesi trionfa ai Campionati Italiani Master di Atletica

Per l'atleta riminese doppia medaglia negli 800 e 1500 metri

Elena Borghesi ha fatto tredici! Questo il pregevole bottino di maglie tricolori master a cui è arrivata la fortissima mezzofondista riminese, tesserata per l’Atletica Santamonica Misano, dopo le altre due vittorie conseguite nel corso dei Campionati italiani master di atletica, svoltisi a Misano Adriatico nel fine settimana 20-22 giugno.

Schierata al via di 800 e 1500 metri, Elena Borghesi ha prima disputato sabato pomeriggio la gara più lunga, in cui non ha avuto eccessive difficoltà a prevalere in 4’57”07 sull’anconetana Lucia Burini, grazie ad un’efficace progressione finale negli ultimi 300 metri.

La mattina della domenica negli 800 metri la gara poteva risultare più ostica, presentando al via la veneta Lisa Carraro, molto velocizzata negli ultimi tempi, ed in grado il giorno prima di aggiudicarsi l’argento nei 400 metri.

Elena Borghesi ha interpretato una gara autoritaria, protagonista in testa dal primo all’ultimo metro, in grado di chiudere con un impressionante cambio di ritmo nel finale, a cui non è riuscita a replicare la Carraro, 2’21”16 il “crono” fatto segnare per la vittoria.

A Poggio Torriana, dove risiede Elena Borghesi, festa grande anche per la bellissima medaglia d’argento del marito Fabio Montanari, anche lui tesserato per l’Atletica Santamonica Misano, organizzatrice della manifestazione, che, schierato nella gara di marcia sui 5 km, oltre a salire il secondo gradino del podio, ha letteralmente demolito il proprio primato personale portandolo a 26’02”81, pur in una giornata estremamente calda, non favorevole per una gara di resistenza.