Misano espugna Cervia ed è +7 sulla Savignanese: il punto sulla Promozione D
Bene il Riccione, corsaro a Civitella. Tre punti salvezza per il Bellariva
A cura di Riccardo Giannini
Il Misano si rialza, dopo il pari beffa con il San Pietro in Vincoli, ed espugna il campo del Cervia, terza forza del campionato. Decide il gol di Di Pollina al 33'. La Savignanese, fermata dallo stesso Spiv nell'anticipo, slitta a -7. La Stella ne approfitta: regola il Reno 3-0 grazie ai gol di Fantini al 30', Ceccarelli al 74' e Zavaglia al 95'. I gialloblù allenati da Nadir Bianchi si portano così a -1 dal Novafeltria (che oggi riposava) e a -4 dalla Savignanese. Il Riccione espugna Civitella, mentre il Diegaro scaccia i fantasmi, con una larga vittoria in casa del Bellaria Igea Marina. In chiave salvezza, colpo casalingo del Bellariva, che regola il Bakia.
Cervia United - Misano 0-1
CERVIA UNITED: Fusconi, Zoffoli (24' st Di Gilio), A.Mazzarini, Asslani, Vesi, Maltoni (1' st L.Merloni), Masciullo (35' st Bullini), Ndreu (1' st Mazzotti), Melandri, Drudi, Valdinoci (1' st Rizzo). A disp.: Borrillo, Marangoni, F.Mazzarini, Groppi. All.: Bernacci.
MISANO: Conti, Fabbri (34' st Gudenzoni), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Castro (40' st Laro), Kolpachkov, Iacovetta, Scarponi (45' st Bonetti), Alvisi (30' st G.Maltoni). A disp.: Orsini, Politi, Cantelli, Bacchiocchi, Buccolo. All.: Muratori.
ARBITRO: Krolikowski di Modena.
RETI: 33' pt Di Pollina
AMMONITI: Ndreu, Bernacci, Scarponi, Laro.
Stella - Reno 3-0
STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti (33' st Maioli), Belicchi (20' st Alvisi), Gabrielli, Arduini, Fantini, Bartolani (15' st Ceccarelli), Marchini (1' st Belloni), Pigozzi, Ulloa Brito (15' st Cristiani). A disp.: Ferri, Berardi, Guidomei, Marconi. All.: Bianchi.
RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Ortelli (17' st Patti), Bolognesi, Taroni, Cobrescu, Giordano (25' st De Vincenzo), Andrini (1' st Kema), Muratori (33' st Salimbeni), Bottini. A disp.: Lenzi, Argelli, Correnti, Bazzocchi, Corrado. All.: Benedetti.
ARBITRO: Gambi di Ravenna.
RETI: 30' pt Fantini, 29' st Ceccarelli, 50' st Zavaglia.
AMMONITI: Bartolani, Taroni, Alvisi.
Civitella - Riccione 1-2
CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Bastianelli (28' st Signore), Ricci, Bergamaschi (41' st Depascalis), Ruscelli (17' st Monti), Rabiti, Lucarelli (34' st Nannetti), Chiarini, Tshomi. A disp.: Vestrucci, Biondini, Giulianini, Olivucci, Riviello. All.: Gardini.
RICCIONE: Barbanti, Difino (30' st Labudfiak), Giunchi, Matteoni (1' st Sottile), Manfroni, Mussoni, Tonini, Diop (24' st Gabriele), Pasolini (47' st Mantovan), Cremonini, Shehi (11' st Bellavista). A disp.: Crescentini, Protti, Coman, Paci. All.: Mugellesi.
ARBITRO: Trevisani di Ferrara.
RETI: 4' st Diop aut., 7' st Mussoni, 10' st Pasolini
AMMONITI: Tshomi, Lucarelli, Bergamaschi, Diop, Chiarini, Gardini, Facciani, Labudiak, Pasolini.
ESPULSI: 22' st Olivucci.
Bellaria Igea Marina - Diegaro 0-4
BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Cristiani (28' st Stecca), A.Zammarchi (1' st Conti), Righini, Pasolini (17' st L.Zammarchi), Zamagni, D'Elia (28' st Greco), Grossi, Falchero, Grassi (1' st T.Caverzan), Facondini. A disp.: Chiarabini, Zanotti, Casali, Crescenza. All.: D.Caverzan.
DIEGARO: Stella, Donati, Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin (30' st Giacalone), Mazzuoli (35' st Savelli), Baldinini, Giorgini (13' pt Guarino), Bonandi (29' st Casalboni), Ensini (20' st Pasini). A disp.: Zammarchi, Fiumi, Torelli, Maiolani. All.: Bonacci.
ARBITRO: Ferranti di Ferrara.
RETI: 28' pt Soumahin, 14' st e 16' st Mazzuoli, 38' st Guarino.
AMMONITI: Ensini, Falchero, Tamburini, A.Zammarchi, Conti.
Bellariva - Bakia 2-1
BELLARIVA: Starna, Zighetti, Fini, Zamagni, Cruz (11' st T.Fabbri), Tonini, D'Adamo Sandri (45' st F.Ronci), Morolli, Pierini (40' st A.Fabbri), Medi, Bargelli (30' st Piastra). A disp.: Lazzarini, S.Ronci, Magrotti, Gennari, Vari. All.: D.Morolli.
BAKIA: Hysa, Qatja (33' st Giunchi), Polini, Fiaschini, Foschi, Canarecci, Fe.Nava (12' st Guagneli), Quadrelli (15' st Pulzetti), Sorrentino, Toromani (35' st Bonoli), Lorenzini (33' st Fr.Nava). A disp.: Giustore, Fall, Muccioli, Baroni. All.: Durante.
ARBITRO: Vitale di Bologna.
RETI: 11' pt D'Adamo Sandri, 22' pt Sorrentino, 14' st Foschi.
AMMONITI: Tonini.
Roncofreddo - Classe 0-0
RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Ventrucci, Si.Brigliadori, Guiducci (3' pt Zanni), Lessi, Scarcella (41' pt Podo), St.Brigliadori, Vivo (17' st Fellini), Zavatta, Toure (33' st Brighi). A disp.: Cirongu, Gega, Borioni, Urbinati, Benvenuti. All.: Freschi.
CLASSE: Zollo, Ragazzini, Cavallari, Santarelli, Padoan, Renzi, Andreani (33' st Bazzocchi), Balaj, Rakaj, Polidori, Martino (38' st Ponticelli). A disp.: Roncagli, Nicoli, Gallegatti, Metvelaj, Sow, Balzani, Griffo. All.: Mariani.
ARBITRO: Zaccaria di Faenza
AMMONITI: Vivo, Zanni.
Riposa: Novafeltria
Anticipi
Spiv - Savignanese 2-0
SPIV: Baldassarri, Maretti (44' st Bedei), Gollinucci, Lombardi, Zoli, Boschi, Montanari Gatti (15' st Agostini), Zoffoli, Curella (27' st Luzi), Ulivieri (36' st Tombetti), Montemaggi. A disp.: Santillo, Brandolini, Castagnoli, Gambini, Otoe. All.: Biserni.
SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Tisselli, Lombardi, Altieri (41' st Magnani), Nicolini (7' st Bottini), Angeli (33' st Alberighi), Gravina (18' st Galassi), Bullini (35' st Stambolla). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Bernardi. All.: Zagnoli.
ARBITRO: Visani di Faenza.
RETI: 5' st Curella, 40' st Gollinucci.
AMMONITI: Boschi, Nicolini.
ESPULSI: 35' st Tisselli.
Gambettola - Bagnacavallo 0-1
GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (38' st Rabello), Zannoli (13' st Rushiti), Diedhiou (13' st Marfella), Raimondi, Cicognani, Camaj, Chiaruzzi, Longobardi, Noschese, Pertutti. A disp.: Smeraldi, Piraccini, Loreto, Dhepa, Thiaw, Orioli. All.: Rossi.
BAGNACAVALLO: Galegati, Stanghellini, Domi, Bernabei, Bucci, Zalambani, Regoli, Mazzotti, Bejaoui, Calderoni, Camara. A disp.: Minardi, Rondinelli, El Gharras, Gasparri, Bravi, Piva, Gardini. All.: Neri.
ARBITRO: Addison Pantera di Faenza.
RETI: 34' st Stanghellini.
AMMONITI: Marconi, Noschese.
ESPULSI: 41' st Cicognani.
Classifica
Misano 52; Savignanese 45, Cervia 44, Novafeltria 42, Stella 41; Bakia 38, Spiv e Riccione 37, Diegaro 31, Roncofreddo 30, Gambettola 25; Civitella 24, Reno 22, Bellaria Igea Marina 20, Bagnacavallo e Bellariva 19; Classe 17.