Misano espugna Cervia ed è +7 sulla Savignanese: il punto sulla Promozione D

Bene il Riccione, corsaro a Civitella. Tre punti salvezza per il Bellariva

A cura di Riccardo Giannini Redazione
22 febbraio 2026 17:11
Misano espugna Cervia ed è +7 sulla Savignanese: il punto sulla Promozione D - Misano REPERTORIO
Misano REPERTORIO
Provincia di Forlì Cesena
Provincia di Rimini
Sport
A cura di Riccardo Giannini

Il Misano si rialza, dopo il pari beffa con il San Pietro in Vincoli, ed espugna il campo del Cervia, terza forza del campionato. Decide il gol di Di Pollina al 33'. La Savignanese, fermata dallo stesso Spiv nell'anticipo, slitta a -7. La Stella ne approfitta: regola il Reno 3-0 grazie ai gol di Fantini al 30', Ceccarelli al 74' e Zavaglia al 95'. I gialloblù allenati da Nadir Bianchi si portano così a -1 dal Novafeltria (che oggi riposava) e a -4 dalla Savignanese. Il Riccione espugna Civitella, mentre il Diegaro scaccia i fantasmi, con una larga vittoria in casa del Bellaria Igea Marina. In chiave salvezza, colpo casalingo del Bellariva, che regola il Bakia.

Cervia United - Misano 0-1

CERVIA UNITED: Fusconi, Zoffoli (24' st Di Gilio), A.Mazzarini, Asslani, Vesi, Maltoni (1' st L.Merloni), Masciullo (35' st Bullini), Ndreu (1' st Mazzotti), Melandri, Drudi, Valdinoci (1' st Rizzo). A disp.: Borrillo, Marangoni, F.Mazzarini, Groppi. All.: Bernacci.

MISANO: Conti, Fabbri (34' st Gudenzoni), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Castro (40' st Laro), Kolpachkov, Iacovetta, Scarponi (45' st Bonetti), Alvisi (30' st G.Maltoni). A disp.: Orsini, Politi, Cantelli, Bacchiocchi, Buccolo. All.: Muratori.

ARBITRO: Krolikowski di Modena.
RETI: 33' pt Di Pollina
AMMONITI: Ndreu, Bernacci, Scarponi, Laro.

Stella - Reno 3-0

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti (33' st Maioli), Belicchi (20' st Alvisi), Gabrielli, Arduini, Fantini, Bartolani (15' st Ceccarelli), Marchini (1' st Belloni), Pigozzi, Ulloa Brito (15' st Cristiani). A disp.: Ferri, Berardi, Guidomei, Marconi. All.: Bianchi.

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Ortelli (17' st Patti), Bolognesi, Taroni, Cobrescu, Giordano (25' st De Vincenzo), Andrini (1' st Kema), Muratori (33' st Salimbeni), Bottini. A disp.: Lenzi, Argelli, Correnti, Bazzocchi, Corrado. All.: Benedetti.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI: 30' pt Fantini, 29' st Ceccarelli, 50' st Zavaglia.

AMMONITI: Bartolani, Taroni, Alvisi.

Civitella - Riccione 1-2

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Bastianelli (28' st Signore), Ricci, Bergamaschi (41' st Depascalis), Ruscelli (17' st Monti), Rabiti, Lucarelli (34' st Nannetti), Chiarini, Tshomi. A disp.: Vestrucci, Biondini, Giulianini, Olivucci, Riviello. All.: Gardini.

RICCIONE: Barbanti, Difino (30' st Labudfiak), Giunchi, Matteoni (1' st Sottile), Manfroni, Mussoni, Tonini, Diop (24' st Gabriele), Pasolini (47' st Mantovan), Cremonini, Shehi (11' st Bellavista). A disp.: Crescentini, Protti, Coman, Paci. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 4' st Diop aut., 7' st Mussoni, 10' st Pasolini

AMMONITI: Tshomi, Lucarelli, Bergamaschi, Diop, Chiarini, Gardini, Facciani, Labudiak, Pasolini.

ESPULSI: 22' st Olivucci.

Bellaria Igea Marina - Diegaro 0-4

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Cristiani (28' st Stecca), A.Zammarchi (1' st Conti), Righini, Pasolini (17' st L.Zammarchi), Zamagni, D'Elia (28' st Greco), Grossi, Falchero, Grassi (1' st T.Caverzan), Facondini. A disp.: Chiarabini, Zanotti, Casali, Crescenza. All.: D.Caverzan.

DIEGARO: Stella, Donati, Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin (30' st Giacalone), Mazzuoli (35' st Savelli), Baldinini, Giorgini (13' pt Guarino), Bonandi (29' st Casalboni), Ensini (20' st Pasini). A disp.: Zammarchi, Fiumi, Torelli, Maiolani. All.: Bonacci.

ARBITRO: Ferranti di Ferrara.

RETI: 28' pt Soumahin, 14' st e 16' st Mazzuoli, 38' st Guarino.

AMMONITI: Ensini, Falchero, Tamburini, A.Zammarchi, Conti.

Bellariva - Bakia 2-1

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Fini, Zamagni, Cruz (11' st T.Fabbri), Tonini, D'Adamo Sandri (45' st F.Ronci), Morolli, Pierini (40' st A.Fabbri), Medi, Bargelli (30' st Piastra). A disp.: Lazzarini, S.Ronci, Magrotti, Gennari, Vari. All.: D.Morolli.

BAKIA: Hysa, Qatja (33' st Giunchi), Polini, Fiaschini, Foschi, Canarecci, Fe.Nava (12' st Guagneli), Quadrelli (15' st Pulzetti), Sorrentino, Toromani (35' st Bonoli), Lorenzini (33' st Fr.Nava). A disp.: Giustore, Fall, Muccioli, Baroni. All.: Durante.

ARBITRO: Vitale di Bologna.

RETI: 11' pt D'Adamo Sandri, 22' pt Sorrentino, 14' st Foschi.

AMMONITI: Tonini.

Roncofreddo - Classe 0-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Ventrucci, Si.Brigliadori, Guiducci (3' pt Zanni), Lessi, Scarcella (41' pt Podo), St.Brigliadori, Vivo (17' st Fellini), Zavatta, Toure (33' st Brighi). A disp.: Cirongu, Gega, Borioni, Urbinati, Benvenuti. All.: Freschi.

CLASSE: Zollo, Ragazzini, Cavallari, Santarelli, Padoan, Renzi, Andreani (33' st Bazzocchi), Balaj, Rakaj, Polidori, Martino (38' st Ponticelli). A disp.: Roncagli, Nicoli, Gallegatti, Metvelaj, Sow, Balzani, Griffo. All.: Mariani.

ARBITRO: Zaccaria di Faenza

AMMONITI: Vivo, Zanni.

Riposa: Novafeltria

Anticipi

Spiv - Savignanese 2-0

SPIV: Baldassarri, Maretti (44' st Bedei), Gollinucci, Lombardi, Zoli, Boschi, Montanari Gatti (15' st Agostini), Zoffoli, Curella (27' st Luzi), Ulivieri (36' st Tombetti), Montemaggi. A disp.: Santillo, Brandolini, Castagnoli, Gambini, Otoe. All.: Biserni.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Tisselli, Lombardi, Altieri (41' st Magnani), Nicolini (7' st Bottini), Angeli (33' st Alberighi), Gravina (18' st Galassi), Bullini (35' st Stambolla). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Bernardi. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 5' st Curella, 40' st Gollinucci.

AMMONITI: Boschi, Nicolini.

ESPULSI: 35' st Tisselli.

Gambettola - Bagnacavallo 0-1

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (38' st Rabello), Zannoli (13' st Rushiti), Diedhiou (13' st Marfella), Raimondi, Cicognani, Camaj, Chiaruzzi, Longobardi, Noschese, Pertutti. A disp.: Smeraldi, Piraccini, Loreto, Dhepa, Thiaw, Orioli. All.: Rossi.

BAGNACAVALLO: Galegati, Stanghellini, Domi, Bernabei, Bucci, Zalambani, Regoli, Mazzotti, Bejaoui, Calderoni, Camara. A disp.: Minardi, Rondinelli, El Gharras, Gasparri, Bravi, Piva, Gardini. All.: Neri.

ARBITRO: Addison Pantera di Faenza.

RETI: 34' st Stanghellini.

AMMONITI: Marconi, Noschese.

ESPULSI: 41' st Cicognani.

Classifica

Misano 52; Savignanese 45, Cervia 44, Novafeltria 42, Stella 41; Bakia 38, Spiv e Riccione 37, Diegaro 31, Roncofreddo 30, Gambettola 25; Civitella 24, Reno 22, Bellaria Igea Marina 20, Bagnacavallo e Bellariva 19; Classe 17.

