Misano, falsi carabinieri al telefono: scatta l'allarme truffe ai residenti

I malintenzionati invitano le vittime a recarsi in caserma per lasciare le abitazioni incustodite e tentare poi i furti

Nelle ultime ore, a Misano Adriatico, sono stati segnalati alcuni tentativi di truffa telefonica ai danni dei residenti. I malintenzionati, spacciandosi per appartenenti all'Arma dei Carabinieri, contattano telefonicamente le persone invitandole a recarsi con urgenza in caserma. Si tratta di un raggiro finalizzato ad approfittare dell'assenza dei proprietari per introdursi nelle abitazioni e commettere furti.

L'Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, in particolare le persone più anziane, a prestare la massima attenzione e a diffidare di telefonate di questo tipo. In caso di contatti sospetti è importante non seguire le indicazioni ricevute e segnalare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine.

Le autorità competenti sono già al lavoro per individuare i responsabili e invitano la cittadinanza a collaborare, segnalando tempestivamente eventuali episodi analoghi.