Misano festeggia i 100 anni di Rosina Masuccio

Originaria di Ariano Irpino, vive a Misano da 70 anni ed è una dei sette centenari della città

Cento anni per la misanese Rosina Masuccio. Il Sindaco Fabrizio Piccioni ha voluto festeggiarla a nome di tutti i cittadini, incontrandola insieme ai suoi cari arrivati per festeggiarla anche da Seattle, negli USA.

Rosina è una dei sette centenari di Misano, è originaria di Ariano Irpino da dove 70 anni fa giunse a Misano, col marito Ciro De Gruttola. Tre figli, cinque nipoti e otto pronipoti oggi le sono intorno e la visitano ogni giorno, perché lei vive sola, in splendida forma, ancora attiva nei lavori di casa che conduce in piena autonomia.