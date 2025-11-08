Misano, gol e prestazione convincente: Bagnacavallo battuto 3-1

A segno Camara, Rossi e Tamagnini

Misano - Bagnacavallo 3-1

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (46' st Cecci), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini (53' st D’Adamo Sandri), Kolpachkov, Camara (39' st Pasos), Simoncelli (16' st Fabbri), Alvisi (16' st Tamai). A disp.: Orsini, Cesarini, Laro, Casali. All.: Muratori.

BAGNCAVALLO: Galegati, Rubbi (28' st Stanghellini), Bucci, Zalambani, Rondinelli (34' st Bernabei), G.Gasparri, Ndiaye, Mazzotti (21' st D.Gasparri), Regoli (28' st Piva), Calderoni, Albonetti (15' st Arrobi). A disp.: Minardi, Domi, Bravi.

All.: Neri.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 7' st Camara, 25' st Rossi (rig.), 28' st Ndiaye, 52' st Tamagnini.

AMMONITI: Simoncelli, Fabbri.

ESPULSI: 1' st Bravi, 48' st Zalambani, Bucci.

MISANO Primo tempo combattuto, con occasioni da entrambe le parti e portieri protagonisti. Al 10’ il Misano va vicino al vantaggio: punizione di Rossi deviata in angolo da Galegati con un grande riflesso. Il Bagnacavallo risponde al 15’ con un cross di Albonetti che pesca Regoli, ma il suo colpo di testa termina a lato. Al 22’ Tamagnini dalla destra mette un pallone perfetto in area: Simoncelli la sfiora, ma Alvisi non arriva per la deviazione sottoporta. Al 33’ ancora Tamagnini, imprendibile sulla fascia, salta l’uomo e serve Simoncelli: tiro potente ma respinto da un difensore. Tre minuti dopo lo stesso Tamagnini tenta un tiro-cross che mette in difficoltà Galegati, bravo a salvarsi con un intervento in due tempi. Si va al riposo sullo 0-0, con il Misano che tiene il pallino del gioco ma senza riuscire a sbloccare la gara.

Avvio di ripresa scoppiettante: al 47’ Simoncelli lancia Tamagnini, che controlla in area ma trova la pronta uscita di Galegati.

Il vantaggio bianco-celeste arriva al 52’: tiro insidioso di Tamagnini dalla destra, deviazione di Camara che inganna il portiere ospite per l’1-0.

Il Misano spinge e al 60’ Simoncelli prova la giocata in area, ma Galegati gli chiude lo specchio. Al 67’ il Bagnacavallo sfiora il pari con un cross di Gasparri G. che lambisce l’incrocio dei pali. Al 70’ Tamagnini viene atterrato in area da Bucci: rigore per il Misano che Rossi trasforma con freddezza per il 2-0. Tre minuti dopo, però, il Bagnacavallo accorcia le distanze: Ndiaye, servito a centro area, batte Conti e riapre la partita. Gli ospiti crescono e ci provano al 81’ con Gasparri D., che calcia di poco a lato, e all’87’ con Calderoni, che di testa non trova la porta. Nel finale succede di tutto: al 92’ Tamagnini viene atterrato sulla trequarti in un’azione da ultimo uomo, ma l’arbitro lascia correre; sull’azione successiva Pasos viene steso da Galegati in area, ma il gioco è fermo per fuorigioco. Ne nasce una lunga protesta che costa l’espulsione a Zalambani (fallo da ultimo uomo) e a Bucci (secondo giallo).

Al 97’ il Misano chiude i conti: Tamagnini rientra sul mancino e lascia partire un tiro a giro perfetto che si insacca in rete per il definitivo 3-1.