Misano, guerra ai furbetti dei rifiuti e attenzione alla sicurezza delle strade: l'impegno della Polizia Locale

Tempo di bilanci: nel 2025 accertate oltre 25.000 violazioni

Sicurezza integrata, contrasto agli illeciti penali e salvaguardia dell’ambiente, oltre al controllo del rispetto del codice della strada: sono gli ambiti su cui si è concentrata nel 2025 l’attività del Comando della Polizia Locale di Misano Adriatico, portando all’accertamento di un totale di 25.408 violazioni. Particolare rilievo ha assunto il contrasto agli illeciti ambientali, con interventi mirati che hanno portato ad emettere oltre 60 sanzioni, in particolare per abbandono dei rifiuti, e due denunce. È stato sanzionato un autocarro impegnato nel trasporto di rifiuti non pericolosi (inerti da costruzione) con formulario incompleto. Il titolare di una ditta locale è stato invece deferito per l'abbandono di rifiuti non pericolosi sulla pubblica via. L'operazione ha visto il coinvolgimento di Arpae per gli accertamenti tecnici. È stata attivata la procedura di prescrizione asseverata: a seguito del ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, è stata comminata una sanzione, il cui pagamento permetterà l'estinzione del reato contravvenzionale. Una denuncia anche per un privato.

Sul fronte del controllo delle attività economiche e dei regolamenti locali sono state accertate oltre 23 violazioni per esercizio del commercio itinerante senza autorizzazione o licenza, sia su suolo pubblico che demaniale. Dai controlli costanti per l'occupazione abusiva di suolo pubblico sono stati riscontrati 16 casi, ai quali si aggiunge la mancata esposizione di prezzi o licenze. Sono state 57, invece, le sanzioni elevate per la circolazione non autorizzata di veicoli all'interno delle aree verdi cittadine.

Per ciò che concerne le infrazioni alla guida, sono stati sanzionati 36 conducenti per l'uso del cellulare e 18 per il mancato uso delle cinture. Resta alta l'attenzione sulla guida in stato di ebbrezza, con sanzioni penali e amministrative applicate ai conducenti con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. I controlli sui monopattini elettrici hanno portato, infine, a 32 verbali, con particolare attenzione all'uso del casco per i minori e al rispetto delle norme di circolazione.