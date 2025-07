Misano, in fuga su moto rubata, arrestato dopo scontro con la Polizia: scatta l’espulsione

L'uomo ha cominciato a seminare gli agenti dopo che gli avevano intimato l'alt

Nella serata del 30 luglio, durante un normale servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Riccione ha intimato l’alt a un motociclo condotto da un giovane straniero. Il conducente, però, non ha rispettato l’ordine, dandosi alla fuga sulla Strada Statale all’altezza di Misano Adriatico, compiendo manovre pericolose e spericolate che hanno messo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

L’inseguimento si è protratto per diversi minuti, attraversando anche il centro urbano della frazione di Belvedere. La fuga si è conclusa quando il motociclista, giunto in una strada senza uscita, ha abbandonato il mezzo e ha tentato di scappare a piedi nei campi circostanti. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti al termine di una colluttazione.

Il giovane, privo di patente di guida e senza copertura assicurativa, ha opposto resistenza all’arresto, provocando anche lesioni a uno degli agenti. Per questo motivo è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa dell’udienza per direttissima, svoltasi nella mattinata odierna.

Il fermato, cittadino tunisino, al termine del procedimento sarà sottoposto alle procedure di espulsione a cura dell’Ufficio Immigrazione competente.